Kurbmäng kergejõustiku Eesti meistrivõistlustel: kahel alal jääb ainult üks osaleja medalita

Kaur Kivistik on viimastel aastatel olnud Eesti parim takistusjooksja.

Päris nii see asi ei käi, et tuleb mõte naelkingad kaenlasse võtta ja kergejõustiku Eesti meistrivõistlustele marssida.

Et võistlused palaganiks ei muutuks, on osalema pääsemiseks määratud normid. Näiteks odaviskes on meeste norm 55 meetrit, kettaheites 40 meetrit, kaugushüppes 6.70, 100 meetri sprindis 11,20 ja 400 meetri tõkkejooksus 63 sekundit.

Kõige rohkem – 21 – osalejaid on meeste 200 meetri sprindis. Seevastu nii meeste kui ka naiste 3000 meetri takistusjooksus toimub kurbmäng „Kes neljast osalejast jääb ainsana medalita?”.