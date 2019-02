KURB UUDIS | Ksenija Baltal diagnoositi varbakõõluse vigastus

Eesti kaugushüppe rekordinaine Balta otsustas tänase treeningu järel koos oma treeneri Andrei Nazaroviga, et peab seekord kahjuks Tartus võistlemisest loobuma.

Nazarov ütles Delfile ja Eesti Päevalehele, et Balta tundis pöias valu ning uuringutel selgus kurb uudis. "Ultraheliuuring näitas, et on varbakõõluse vigastus. Nüüd tuleb oodata, kuni saab arsti juurde," sõnas Nazarov.



Treener lisas, et reedel Saksamaal toimunud kaugushüppevõistlusega, kus Balta jättis nelja katse järel võistluse pooleli, see vigastus seotud ei ole.



Rasmus Mägi jahib rekordit



Rahvusvahelisel kergejõustikuõhtul näeb Tartu publik rekordiüritusi ning mitmeid põnevaid heitlusi nii Eesti kui välismaa sportlaste esituses. Võistlusõhtu soojendusprogramm algab kell 13.00 noorte vanuseklassi võistlustega, kus tasub silma peal hoida hiljuti mitmel alal omavanuste Eesti rekordeid rünnanud Liisa-Maria Lustil ja Anna Maria Millendil.

Kell 15.30 toimub Ülikooli kergejõustikuhallis Vahur Kalmre koostatud raamatu „Martin Kutman – kergejõustikus kogu elu“ esitlus.