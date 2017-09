Kupperi treener Tammert: meil lähevad arvamused natuke lahku

Rio de Janeiro olümpiamängudel meeste kettaheites neljanda koha teeninud Martin Kupperi ja treener Aleksander Tammerti arusaamad tänavuse hooaja ebaõnnestumisest lahknevad.

ETV uudiste reporter Anu Säärits avaldas imestust, et Kupperi hooaja parimaks jäigi märtsikuine 63-meetrine kaar, mille peale Tammert tõdes: "Eks ta ole uskumatu. Meil lähevad arvamused ka natuke lahku, millepärast selline hooaeg. Aga igaühel on oma analüüsivõime. Tema analüüsib ühtemoodi selle tunnetuse järgi, mis põhjustab selliseid tulemusi ja minul on natuke teine arvamus."

Tammert jätkas: "Martini arvamust tuleb tema käest küsida, aga minu arvamus on see, et iga päev tuleb ikkagi mõelda kas oma haiguse baasil või enesetunde baasil, kuidas sel päeval trenni teha. Mitte suure pildi ja treeningplaani järgi ning mitte kuulata. Mina olen alati soovitanud seda, et puhkus on väga oluline osa. Eriti, kui oled haige, siis on vaja sellele palju tähelepanu pöörata. Kui sa natuke treenid üle, siis ongi kumm pehme ja pehme kumm mõjutab kohe tehnikat. Seal on vaja sellest järeldus teha.

