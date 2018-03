Kupper ja Mätas testivad vormi Euroopa talvistel karikavõistlustel

10.-11. märtsil toimuvad Portugalis Leirias Euroopa talvised heitealade karikavõistlused, kus Eesti osaleb 7-liikmelise koondisega.

Teiste seas on kohal Rio olümpiamängudel kettaheites neljanda koha saanud Martin Kupper (Audentese SK), kes äsja naasis laagrist Lõuna-Aafrika Vabariigis. Meeste odaviskes teeb kaasa Risto Mätas (Audentese SK).

„Teen tõsiselt trenni ja niipalju kui sisetingimuste pealt saab öelda, on ka vorm hea. Nüüd on huvitav näha, kuidas asjad väljas kokku klapivad,“ sõnas Mätas, kes on sel aastal sihiks seadnud Berliini Euroopa meistrivõistluste normatiivi. „Peamine eesmärk on sel hooajal Berliin, kuhu üritan tippvormi ajastada. Loodan normi enne seda mõnel võistlusel täis visata. Üritan ka terve püsida ja oma võimeid realiseerida,“ lisas odaviskaja.

Meeste kuulitõukes osaleb Kristo Galeta (Viljandi KJS Sakala), U23 klassis võistleb Jander Heil (Viljandi KJS Sakala).

Naiste kettaheites teevad kaasa Kätlin Tõllasson (Audentese SK) ja Hanna-Maria Kupper (Audentese SK), naiste vasaraheites võistleb Ellina Anissimova (TÜ/ASK).