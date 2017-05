Kupper ja Mägi lähevad Shanghai Teemantliigal vastamisi maailma tippudega

Homsel kergejõustiku Teemantliiga etapil Shanghais teevad kaasa kaks eestlast: kettaheitja Martin Kupper ja 400 meetri tõkkejooksja Rasmus Mägi.

Kell 13.50 algavas meeste kettaheitevõistluses on kaheksa osalejat. Tiitlivõistluste medalistidest tulevad heiteringi poolakad Piotr Malachowski ja Robert Urbanek, sakslased Christoph Harting ja Daniel Jasinski ning belglane Philipp Milanov. Hooaja on avanud nimetatud meestest vaid Milanov, kellel on kirjas tulemus 62.95.

Kuu lõpus 28. sünnipäeva tähistav Kupper, kes on osalejatest nõrgima isikliku rekordiga (66.67), tegi aasta esimese võistluse kaks kuud tagasi Euroopa talvistel karikavõistlustel Gran Canarias, kus teenis 62.64-ga pronksi.

Võistluse favoriitide hulka tuleb Malachowki ja Hartingu kõrval lugeda kindlasti ka rootslast Daniel Stahli, kes on tänavu heitnud juba 68.36.

startlist Foto: Diamond League

Kell 14.03 algab Shanghais 400 meetri tõkkejooks, kus Rio olümpiamedalistidest on stardis vaid kullamees, ameeriklane Kerron Clement. Tugevatest konkurentidest puudust siiski pole: 48 sekundist kiiremini on 10 tõkkega kaetud staadioniringi läbinud ka ameeriklane Bershawn Jackson, lõuna-aafriklane L. J. Van Zyl, puertoricolane Javier Culson ja keenialane Nicholas Bett.

25-aastane Mägi on alustanud viimastel aastatel hooaega järgnevate aegadega: 2014 - 50,61, 2015 - 49,76, 2016 - 49,75. Tartlase karjääri parim aeg on olnud maikuus 49,48 (2015 Kawasakis). Isiklike rekordite võrdluses on ta mulluse 48,40-ga seitsmes.