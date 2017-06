Kupper: eluloomake hakkab tagasi tulema

Kergejõustiku Eesti karikavõistlustel Pärnus sai kettaheitja Martin Kupper üle mitme võistluse taas 60 meetri joonest jagu, heites oma parimal katsel 61.86.

"Viimased päevad tekitavad juba kindlust, et võib-öelda, et enesetunne on parem ja eluloomake hakkab tagasi tulema. See on eelduseks, et saab ka tehnilise poole pealt asju paremaks muutma hakata," rääkis Kupper ETV spordiuudistele.

Maailmameistrivõistluste norm on 65 meetrit. Selle täitmiseks on aega veel viis nädalat: "Esimene eesmärk on enesetunde paranemisel heita norm ära ja siis tegusid teha MM-il. See on mu kindel eesmärk."