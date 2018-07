Kümnevõistleja Karl Robert Saluri käis tuleviku nimel operatsioonil, suurem efekt peaks saabuma järgmisel aastal

Kümnevõistleja Karl Robert Saluri osales sarnaselt Maicel Uibole Audentese staadionil heitjate seeriavõistlusel. Saluri sai kuulitõukes kirja 13.50 ning kettaheites 42.30. Kui Saluri püstitas juuni alguses Eugene'is 8137 punktiga isikliku rekordi, siis olid tema tulemusteks vastavalt 14.41 ning 42.95.

“Pigem oli see nagu trennipäev,“ sõnas Saluri. “Kettaheide on alati selline ala, mida on väljaspool kümnevõistlust hea teha. Ei pea olema alati selline terav tunne. Kui paar tehnilist nüanssi hästi teha, siis võib ketas juba lennata. Kaks korda üle 42 meetri heita on hea. Kui heidan kümnevõistluse sees üle 41 meetri, siis ma nutta ei saa.“

Saluri jõudis Eestisse alles esmaspäeval ning mehe sõnul on sellises seisus ka raske paremaid tulemusi oodata.

Augusti esimeses pooles toimuvale EM-ile vaatab Saluri lootusrikkalt. Tulevikku silmas pidades sai umbes kuu aega tagasi käidud ka ninaoperatsioonil. “Lihaskude lõigati väheke maha, et hapnikutarbimine läheks paremaks. Lisaks tuli mul tihti ette ka ninaverejookse. Operatsioon oli ka selle probleemi parandamiseks. Arst ütles, et täielik taastumine on kuus kuud. Usun, et järgmiseks aastaks on kindlasti juba 1500 m jooksus efekt olemas,“ rääkis Saluri. “Peaksin saama nüüd paremini magada ja taastumine peaks olema kiirem. Võib öelda, et kasutasin ülikooli ressursse. Selline operatsioon on muidu kallis. Kui kinni makstakse, siis tasub teha.“