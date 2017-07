Kümnevõistleja Johannes Erm lõpetas juunioride EMi avapäeva liidrikohal!

Johannes Erm eelmisel aastal juunioride MMil Foto: Hasse Sjögren DECA Text&Bild

Itaalias Grossetos jätkuvatel kergejõustiku U20 Euroopa meistrivõistlustel algas täna noormeeste kümnevõistlus, kus teiste seas on stardis ka kolm eestlast: Johannes Erm, Karel Tilga ja Kristo Simulask. Avapäeva järel on suurepärase võistluse teinud Erm 4226 punktiga liidrikohal, Tilga on 4167 silmaga neljas.