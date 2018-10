Kümnendite suur kümnevõistlus. Milline põlvkond on kõige kangem?

Kergejõustiku teeb lahedaks see, et tulemusi saab võrrelda. Isa saab üle lüüa vanaisa resultaate, kuid paarkümmend aastat hiljem võib ta perekonna rekordi kaotada pojale. Kui muudes eluvaldkondades võibki heietama jääda, milline põlvkond on kõige kangem, siis kergejõustikus tuleb lihtsalt edetabelid välja kraamida ja kõik saab klaariks.

Niisiis korraldame siin ja praegu ühe vinge unistuste võistluse, kus osalevad Eesti parimatest parimad eri ajastutest. Sportlased on võistkondadeks jagatud sünniaasta põhjal (aastal 1970 sündinud Erki Nool esindab meeskonda Team70, 1964 sündinud Valeri Bukrejev Team60-t jne) ja peame mitmevõistlust armastava riigina maha ühe kõva võistkondliku kümnevõistluse.

NB! Tegemist on fiktsiooniga, kuid kõik tulemused (ja ka võistlusjärgsed kommentaarid) on autentsed ehk päriselt saadud ja tabelis kirjas. Meie kümnendite kümnevõistluses löövad võrdväärselt kaasa tegevsportlased ja juba ammu erru läinud atleedid, nii elavad kui ka manalamehed. Tegemist on meelelahutusliku kergejõustikuajaloo kiirkursusega, mis aitab mälu veidi värskendada, tuletades meelde ununema kippuvaid tegijaid.

Kas progress ja areng kandub kümnendist kümnendisse? Kas kõik kümnendid saavad ikka kuhjaga jagu Kevin Mayeri kümnevõistluse maailmarekordist 9126 punktist? Kes on esimene, kes viimane? Tehke mõttes panused ja läksime!