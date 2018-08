Kuidas toimus kergejõustikuliidu juhatuses otsus Galeta osas? Kes olid poolt?

Tiitlivõistluse normatiivi mitte täitnud sportlasele ei saadeta Euroopa Kergejõustikuliidu poolt personaalselt ega läbi rahvusliku alaliidu tiitlivõistlustel osalemise kutset. Alaliidul on võimalus taotleda wild-card ehk vabapääse EM-normi mitte täitnud sportlasele, kes on saavutanud normatiivi lähedase tulemuse. EKJL juhatuse (vaata koosseisu SIIT) üksmeelsel otsusel loobus alaliit Kristo Galetale erandkorras osalemisõiguse taotlemisest. Juhatuse otsus tugines EKJL 2018. aasta koondiste komplekteerimise põhialuste dokumendi punktile 5. Nimetatud punkt 5 ütleb: Kui koondisesse arvatud sportlane keeldub/loobub võistlemisest muul kui tõendatavalt tervislikul või üldharidus- või kõrgkooli õppetööst osavõtu põhjusel, on alaliidu juhatusel õigus keelduda sportlase edasisest arvamisest Eesti koondisesse.

EKJL pole 2018. aastal ühtegi Kristo Galeta osas vastu võetud otsust talle toetust maksta või mitte maksta muutnud. Kristo Galetale ja mitmele teisele sportlasele laagritoetuse maksmise osas võeti vastu otsus, et laagritoetus makstakse välja juhul, kui nad täidavad EM-normi.

EKJL juhatus peab kahetsusväärseks, et sportlane esitab avalikkusele kontrollimata, ebatõeseid väiteid ning süüdistusi EKJL saavutusspordi juhi, juhatuse või kellegi teise aadressil.

EKJL on Kristo Galetaga pidevalt suhelnud ning EKJL peasekretär Sirje Lippe ja EKJL saavutusspordi juht Kristel Berendsen on edastanud sportlasele märtsikuus kirja teel kutse kohtuda alaliidu kontoris, et lisaks varasematele selgitustele veel kord lähetustingimuste jms osas selgitusi anda. Kristo Galeta ei soovinud EKJL esindajaga kohtuda.