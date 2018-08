Kuidas mahepõllunduse produkt Kanter kapsast heitis ja teisi lugusid

Kunagine spordikommentaator Raul Rebane, kes pani aluse Kanteri tiimile 75+, meenutas esmamuljet, kui nägi tulevast olümpiavõitjat ketast heitmas. „Meelde jäid kisa ja kohutavalt halb tehnika. Karglemine. Ta oli kirepundar. Oli tohutu tahtmine, aga samas võis näha, et ta üldse ei oska. Mäletan oma mõtet, et kui see mees oskaks...”