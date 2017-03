Hiilgava võistluse teinud 26-aastane Španovic hüppas lisaks kolmanda vooru 7.24-le veel kahel korral üle seitsme meetri - teisel katsel 7.16 ja neljandal sooritusel 7.17.

Balta, kes oli kaugushüppes hooaja avastardi teinud alles eilses kvalifikatsioonis, sai parima tulemuse kirja viiendal katsel. Lisaks 6.79-le hüppas ta kolmandas voorus 6.59, kahel väga heal katsel astus ta napilt üle.

Hõbemedali võitis Suurbritannia rekordi hüpanud Lorraine Ugen 6.97-ga. Pronksi pälvis sakslanna Claudia Salman-Rath isikliku tippmargi 6.94-ga. Balta ette mahtus ka venelanna Darja Klišina tulemusega 6.84.

Eelvõistluse tulemused (rekord ja hooaja mark):

1. Ivan Španovic (Serbia) 7.03 Q (7.07, 7.03)

2. Darja Klišina (Venemaa) 6.83 Q (7.01, 6.83)

3. Lorraine Ugen (Suurbritannia) 6.80 Q (6.93, 6.80)

4. Claudia Salman-Rath (Saksamaa) 6.79 Q (6.79, 6.79)

5. Marina Behh (Ukraina) 6.71 Q (6.71, 6.71)

6. Ksenija Balta (Eesti) 6.67 Q (6.87, 6.67)

7. Jazmin Sawyers (Suurbritannia) 6.54 q (6.71, 6.71)

8. Alexandra Wester (Saksamaa) 6.51 q (6.95, 6.71)

Kaugushüppe lõppvõistlus

Karl Rinaldo, Belgrad: Španovic teeb võitjana veel ühe hüppe, kuid enam ei paranda. Rahvas juubeldab ja skandeerib serblanna nime. Ilus võistlus, pole midagi öelda!

Karl Rinaldo, Belgrad: Salman-Rath ei paranda, kuid on mõistagi ülirõõmus - isiklik rekord 6.94 toob pronksmedali!

Karl Rinaldo, Belgrad: Klišina teeb viimases voorus pika hüpe! Aga kui pika? 6.84 on küll tema tänane parim, kuid ei anna enamat neljandast kohast.

Karl Rinaldo, Belgrad: Balta astub viimase katse paraku üle. Tema tänane lõpptulemus 6.79 on küll hea, kuid me kõik teame, et Ksenija ise lootis enamat. Tasuks tiitlivõistluselt siiski igati ilus ja tore viies koht!

Karl Rinaldo, Belgrad: Seis enne viimast vooru: Španovic 7.24, Ugen 6.97, Salman-Rath 6.94, Klišina 6.80, Balta 6.79.

Karl Rinaldo, Belgrad: Španovic astub üle.

Karl Rinaldo, Belgrad: Vahepeal ka lugu sellest, milline näeb välja ajakirjanike töö EM-il. Juhtusime videot tegema just siis, kui Mihail Dudaš tegi teivashüppes õnnestunud katse ja kohalik publik pöördesse läks.http://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/eesti/delfi-video-millised-naevad-kergejoustiku-em-il-valja-ajakirjanike-tooruumid?id=77445542

Karl Rinaldo, Belgrad: Salman Rath saab viiendal katsel kirja 6.94 ning kindlustab sellega oma kolmandat positsiooni.

Karl Rinaldo, Belgrad: Balta hüppab viiendas voorus 6.79 ja läheb viiendaks! Pakku tabas eestlanna pea ideaalselt, vaid mõni sentimeeter jäi varu.

Karl Rinaldo, Belgrad: Esikolmik ei paranda, kuigi Španovic hüppab taas väga kaugele - 7.17.

Karl Rinaldo, Belgrad: Klišina parandab sentimeetriga tulemust - 6.80. Koht jätkuvalt neljas.

Karl Rinaldo, Belgrad: Ka ülejäänud naised pole neljandas voorus tulemust suutnud parandada.

Karl Rinaldo, Belgrad: Ksenija neljas hüpe on väga hea, aga ei - jälle napilt üle!

Karl Rinaldo, Belgrad: Kolmas voor saab läbi: Španovic 7.24, Ugen 6.97, Salman-Rath 6.84, Klišina 6.79, Sawyers 6.59, Balta 6.59, Behh 6.59, Wester 6.50.

Karl Rinaldo, Belgrad: Ka Sawyers hüppab nüüd 6.59.

Karl Rinaldo, Belgrad: Kolmandas voorus pole keegi peale Balta ja Behhi (mõlemad 6.59) tulemust parandanud.

Karl Rinaldo, Belgrad: Ksenija saab kolmandal tulemuse kirja - 6.59 ja viiendale kohale.

Karl Rinaldo, Belgrad: Španovic kerkib maailma kõigi aegade siseedetabelis kolmandaks.

Karl Rinaldo, Belgrad: Španovici kolmanda hüppe pikkust mõõdetakse kaua, aga lõpuks tuleb ka info - 7.24! Us-ku-ma-tu! Publik juubeldab umbes nii, nagu oleks kohalik jalgpallikoondis äsja näiteks Horvaatiat võitnud.

Karl Rinaldo, Belgrad: Kahe vooru järel esikolmik selline: Španovic 7.16, Ugen 6.97 ja Salman-Rath 684.

Karl Rinaldo, Belgrad: Klišina hüppab teises voorus 6.79, kuid hetkel ei anna sedavõrd kõva tulemus enamat neljandast positsioonist.

Karl Rinaldo, Belgrad: Balta astub ka teise katse väga napilt üle.

Karl Rinaldo, Belgrad: Ugen pürstitab kohe tema järel Suurbritannia rekordi 6.97 ja läheb teiseks. Kõva võistlus.

Karl Rinaldo, Belgrad: Španovic hüppab teisel katsel Serbia rekordi 7.16 ja - olgem ausad - kindlustab sellega omale kuldmedali.

Karl Rinaldo, Belgrad: Marina Behh on kaks esimest katset üle astunud. Tema õnneks saavad sisevõistluse finaalis kõik finalistid kuus hüpet niikuinii.

Karl Rinaldo, Belgrad: Klišina alustab 6.62-ga.

Karl Rinaldo, Belgrad: Lorraine Ugen läheb teiseks - 6.75.

Karl Rinaldo, Belgrad: Ksenija astub avakatse napilt-napilt üle. Kahju, tundus pikk hüpe.

Karl Rinaldo, Belgrad: Balta esimene katse.

Karl Rinaldo, Belgrad: Španovic astub avakatse üle.

Karl Rinaldo, Belgrad: Salman-Rath hüppab avakatsel isikliku rekordi 6.84. Sakslanna jätkab sealt, kus eile pooleli jäi.

Karl Rinaldo, Belgrad: Balta on hüppejärjekorras viies.

Karl Rinaldo, Belgrad: Tervitame nüüd kõiki ka selles blogis. Kaugushüppajad on soojenduse ära teinud ning valmistuvad esimesteks katseteks.

