Ksenija Balta teeb Tartus hooaja avastardi

Kolmapäeval, 24. jaanuaril toimub Tartu Ülikooli spordihoones kuuendat korda Martin Kutmani rahvusvaheline mälestusvõistlus kergejõustikus. Hooaja avastardi teeb Ksenija Balta.

Tänavu üheksakümne aasta eest sündinud teeneka õpetaja ja treeneri Martin Kutmani mälestusvõistluste kaudu soovivad Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi, Spordiürituste Korraldamise Klubi ja Eesti Kergejõustikuliit koostöös oma partneritega edasi kanda tema pärandit Eesti kergejõustikus.

Tartu publik näeb rekordiüritusi ning mitmeid põnevaid heitlusi nii Eesti kui välismaa sportlaste esituses. Võistlusõhtu soojendusprogramm algab juba kell 13.00 poiste ja tüdrukute teivashüppega ning jätkub noorte kaugushüppevõistlusega. Võistluste avamine on kell 17.20, mille järel saab täishoo võistlusõhtu põhiprogramm.

Eesti parim naiskergejõustiklane Ksenja Balta teeb oma hooaja avavõistluse 60 meetri jooksus, kus tema pearivaalideks on kiired lätlannad - 400 meetri jooksu Euroopa noorsooklassi meister ning 200 meetris Londoni maailmameistrivõistlustel poolfinaali jõudnud Gunta Latiševa-Cudare ja Läti kiireim juunior Sindija Bukša (isiklik rekord 7,43). Oma võimalust jahib Võru kergejõustikuklubi Lõunalõvi esindaja Õilme Võro (7,49). Võistlusõhtu näitab, kas ohus on ka Balta nimel olev Eesti rekord 7,29 sekundit. Meeste 60 meetri jooksus on peafavoriidiks mitmekordne Eesti meister Richard Pulst (isiklik rekord 6,81).

60 meetri tõkkesprindis on mullu juunioride EM-l Grossettos Eesti rekordiga kuuendaks tulnud kergejõustikuklubi Saare esindaja Johannes Treiel sihikule võtnud kaheksa sekundi piiri alistamise. Talle pakuvad konkurentsi rahvusvaheliseks Tallinna mitmevõistluseks valmistuvad juunioride Euroopa meistrivõistluste pronks Karel Tilga ja Kristo Simulask Tartu Kalevist ning Taavi Tšernjavski klubist Elite Sport. Naiste tõkkejooksus on Tartu Kalevi esindaja Diana Suumanni (8,42) ja teiste Eesti kiiremate tugevamaks vastaseks mulluse sise-EMi neljas naine ukrainlanna Hanna Plotitsyna, kelle isiklik rekord 7,92 sekundit on väga kõrgest rahvusvahelisest klassist.

Naiste teivashüppes kaks aastat tagasi samal võistlusel Eesti rekordi 4 meetri ja 31 sentimeetrini viinud Reena Koll kergejõustikuklubist Visa on pärast pikka vigastusepausi taas uusi kõrgusi vallutamas. Auhinnalisi kohti asuvad jahtima ka Nõmme kergejõustikuklubi esindav Eesti eksrekordinaine Lembi Vaher, Tiina Tikk Tartu Kalevist ja kuuekordne Läti meister Ildze Bortascenoka. Meeste teivashüpe tõotab tulla samuti intrigeeriv, sest esikohta ja uut Eesti juunioride rekordit asub püüdma Robin Nool (isiklik rekord 5.31). Võistluse võitmiseks tuleb olümpiavõitja Erki Noole pojal alistada Amsterdami EMi kuues mees Mareks Arents Lätist (isiklik rekord 5.70) ja viie aasta tagune juunioride Euroopa meister (2013) norralane Eirik Dolve (5.66). Kunagisel Martin Kutmani “leivaalal” sihivad uusi kõrgusi ka Tartu klubisid esindavad noormehed Eerik Haamer, Kristo Simulask ja Karel Tilga.

Meeste kaugushüppes selgitavad omavahelises duellis Tartu Kalevi tulevikulootus Hans-Christian Hausenberg (isiklik rekord 7.76) ja Tartu Ülikooli Akadeemilist Spordiklubi esindav Igor Sjunin (7.60) hetke ülikoolilinna parima. Naiste kaugushüppes on favoriitideks lätlannadest õed Lauma Griva (isiklik rekord 6.86) ja Mara Griva (6.59). Eestlannadest sihib poodiumikohta Nõmme KJK esindaja Tähti Alver (6.26). Kuulitõukes on stardis Eesti ja Läti tulevikumehed.

Pealtvaatajaile on pääs rahvusvahelisele võistlusõhtule Martin Kutmani 90. sünniaasta puhul tasuta.