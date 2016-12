Rio olümpia kuues kaugushüppaja Ksenija Balta iseloomustab end temperamentse, aga ka tasakaalukana. „Temperemantsust on vaja näiteks treeningul, kui tuleb täisjõuga pingutada, nii-öelda loom endas lahti lasta. Väljaspool sporti vajan tasakaalu ja rahu,” ü

Rio olümpia kuues kaugushüppaja Ksenija Balta iseloomustab end temperamentse, aga ka tasakaalukana. „Temperemantsust on vaja näiteks treeningul, kui tuleb täisjõuga pingutada, nii-öelda loom endas lahti lasta. Väljaspool sporti vajan tasakaalu ja rahu,” ü Foto: Priit Simson

Rio de Janeiro olümpia kuuenda koha omanik, aasta naissportlane Ksenija Balta ütleb, et võlgneb suure tänu treenerile ja elukaaslasele Andrei Nazarovile.

Palju õnne, aasta naissportlane Ksenija Balta. Ksenija, mis õppetunde möödunud hooajast kaasa võtad?

Olen õppetunde saanud küll ja küll! Võib-olla olen õppinud taas oma keha paremini kuulama. Vahepeal hakkas see tunnetus kaduma. Usun, et võtan kaasa kaugushüppe tehnilised nüansid, mille kallal edasi töötada. Kindlasti võtan kaasa enesekindluse, mille olen üle pika aja jälle saavutanud. Kindluse, et suudan asju hästi teha.

Kas selles, et sinu käänuline sportlasetee on jõudnud praegusesse punkti, on ka saatuse käsi mängus?

Tunnen, et olen praegu väga õiges kohas ja teen täpselt seda, milleks olen loodud. Niiviisi võttes võin tõesti öelda, et usun saatusesse.