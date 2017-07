Ksenija Balta: see, mis Eesti meistrivõistlustel juhtus, on mööduv asi

Eesti kaugushüppaja Ksenija Balta läheb Londoni MM-ile peale pikka võistluspausi, sest probleem põlvekõõlustega pole teda sel suvehooajal starti lubanud.

Balta sõnul oli ta valmis Eesti meistrivõistlustel asuma jooksustarti, kuid mitte hüppama veel. "Me ei olnud piisavalt hüppetrenne teinud. Pigem jäi see sinna, mitte julguse taha. Enne eestikaid kaks ja pool kuni kolm nädalat hakkasin jooksma. Siis on arusaadav, et iga protsess vajab natuke aega," ütles kaugushüppaja. ERR-ile antud intervjuus.

Sportlane aga tänab õnne, et MM-i norm sai Belgradi sise EM-il sooritatud, sest siis saavutati viies koht 6.79-ga. "Ma usun, et siis oleksin eestikatel kindlasti riskinud sellega. Aga väga suur õnn, et täitsin talvel MM-i normi ära. Tegelikult oleks päris suur peavalu olnud," oli Balta õnnelil.