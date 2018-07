Ksenija Balta sai Berliini EMi eel hea sõnumi

Kaugushüppaja Ksenija Balta on vigastusest taastunud ja saab Euroopa meistrivõistlustel osaleda.

Veel mõned päevad tagasi oli Eesti parima naiskergejõustiklase osalemine suure küsimärgi all. „Asi läheb paremaks. Küsimus on, kas piisavalt, et see koht kannataks koormust. Võib-olla pole selleks piisavalt aega,” selgitas olude sunnil Eesti meistrivõistlused vahele jätnud Balta toona.

Nüüd sai ta hea uudise. Juba nädala lõpus tehtud uuringud andsid positiivse signaali. Pühapäeval tegi Eesti rekordinaine korraliku treeningu ja täna tehtud uus uuring näitas taas, et tervis pidas vastu, hooaja avastarti põhialal edasi lükanud varbakõõluse vigastus on taandunud. „Jalg on terve praegu. Kõik on hästi. Ksenija läheb võistlema,” kinnitas treener Andrei Nazarov. „Kümne päevaga imet ei tee, kuid eks me treeninud vahepeal ikka oleme. Me ei lähe Berliini mõttega, et oleks tore kuidagi kuus meetrit kätte saada.”

Viimati hüppas Balta kaugust Birminghami sise-MM-il, kus sai 6.57ga kaheksanda koha. Eelmisel EM-il oli ta 6.65-ga neljas, samal aastal andis tulemus 6.79 Rio de Janiero olümpial kuuenda koha.