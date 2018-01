Ksenija Balta: Rios tundsin end gladiaatorina

Kaugushüppaja Ksenija Balta rääkis rahvusvahelise kergejõustikuliidu ametlikule koduleheküljele antud usutluses oma karjääri suurimast tipphetkest ja madalseisust.

"Minu karjääri suurim kõrghetk on Rio olümpiafinaal, kus ma sain kuuenda koha ja hüppasin 6.79 (8cm vähem isiklikust rekordist). See oli tollel päeval minu jaoks absoluutne maksimum. Olin nii elevil, et sain seal olla ja see võistlus tõestas mulle, et need neli ja pool aastat, mil ma kaugushüppest eemal olin, oli ootamist väärt," rääkis 31-aastane Balta.

"Mul on Rio võistlus nii hästi meeles. Kvalifikatsiooni eel staadionile kõndides kogesin valgust, värve ja publiku tohutut melu. Tundsin end nagu gladiaator. Võistluse alguses olin ülifokusseeritud. Andsin endast kõik. Kuigi jäin kuuendaks, tundsin end tol päeval võitjana," lisas ta.

Karjääri madalpunktina tõi Balta välja pika võitluse vigastustega. "Kahtlemata on selleks pikk vigastuspaus. Olin kaugushüppest eemal neli ja pool aastat. Osad inimesed on öelnud, et mul aitasid selle raske aja üle elada vanemate, elukaaslasest treeneri Andrei Nazarovi, kergejõustikuliidu ja meditsiinitiimi toetus, kuid kõige enam hoidis mind motiveerituna hoopis kirg kergejõustiku vastu. Sport on kõik, mida ma olen tahtnud teha," rääkis Balta.