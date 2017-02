Täna Tartus peetud viiendatel Martin Kutmani mälestusvõistlustel kergejõustikus näitas parimat tulemust hooaja avastardi teinud Ksenija Balta, kes võitis 60 meetri jooksu ajaga 7,34.

Balta võitis sprindi soojendusjooksu kergelt ajaga 7,53 ning oli hiljem kiireim ka finaaljooksus suurepärase 7,34-ga. Baltale kuuluv Eesti rekord on 7,29.

Finaalis järgnesid Baltale ukrainlanna Mariia Mokrova (7,54) ja Maarja Kalev (7,60).

Balta täitis selle ajaga ka tänavuse sise-EMi normi (7,42), kuid varem on ta mõista andnud, et osaleks tiitlivõistlusel vaid kaugushüppes.

"Ma olen tulemusega väga rahul. Põhiline eesmärk oli, et keha saaks tunda võistlusstressi. Seeläbi on ka edasised võistlused kergemad ja peaks tulema hea vorm," rääkis rõõmsameelne Balta pärast jooksu, kirjutab Õhtuleht. Miks ei osalenud Balta tänasel võistlusel kaugushüppes? "Võtsime eesmärgiks, et talvel väga palju kaugushüppevõistlusi ei tee."

Naiste teivashüppes pidi Eesti rekordinaine Reena Koll leppima nulliga, sest ei saanud kolmel katsel üle algkõrgusest 4.02. Võistluse võitis ukrainlanna Anna Špak 4.12-ga. Teise koha sai Lembi Vaher, kes ületas 3.82. Kolmas oli lätlanna Ildze Bortašcenoka samuti 3.82-ga.

KÕIK TULEMUSED

