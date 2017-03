Belgradi sise-EMil kaugushüppes 6.79-ga viiendaks tulnud Ksenija Balta oli pärast võistlust heas tujus, kuigi tunnistas, et läheb alati võidu eest heitlema.

"Lähen alati võistlema mõttega, et ma olen suuteline kõiki võitma, ükskõik, kui tugevad nad on. Aga ma pole pettunud ega kurda – tase oli täna täiesti uskumatu!“ sõnas ühe karjääri erilisema tiitlivõistluse lõpetanud Balta Eesti Päevalehele ja Delfile.

Võistluse võitis kodupubliku rõõmuks suurfavoriit Ivana Španovic, kes hüppas Serbia rekordi 7.24 ja kerkis kõigi aegade siseedetabelis kolmandaks. Hõbeda teenis britt Lorraine Ugen 6.97 ja pronksi sakslanna Claudia Salman-Rath 6.94-ga. Kogu esikolmik püstitas isiklikud rekordid.

Balta sai lõppvõistlusel tulemuse kirja vaid kahel katsel, neist pikimaks osutus viiienda vooru hüpe. „Kõige pikema hüppe tegin tegelikult esimesel katsel, mille astusin napilt üle. See poleks ilmselt siiski olnud medalivääriline, vaid võib-olla Eesti rekordist (6.87) mõni sentimeetrit pikem. Võistlusele eelnenud haigus jättis selles osas oma jälge, et viimasel kolmel katsel polnud enam päris sellist särtsu see nagu alguses.“

„Olen kindlasti paremas vormis kui 2009. aastal Torinos EM-kulda võites. Oma füüsilistes võimetes olin kindel ka enne tänast, aga nüüd tundsin ka hüpetes seda naudingut, mida vanasti pärast äratõuget kogesin,“ rõõmustas Andrei Nazarovi hoolealune.

Balta täitis ühtlasi eilse võistlusega Londoni MM-i normi 6.75 „See oli samuti üks minu eesmärke enne võistlust. Nüüd tuleb koju lennata ja trennidega jätkata. Tallinnas käin igaks juhuks läbi ka arsti juurest, sest tegin finaalis natuke liiga oma hüppaja põlvele. Usun siiski, et tegu pole millegi tõsisega, sest mul on varemgi ta vahel pärast suurt pingutust valu teinud,“ lisas 30-aastane Balta.