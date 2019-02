Ksenija Balta ja Rasmus Mägi hakkavad Tartus rekordeid jahtima

Kümne aasta eest Euroopa sisemeistriks kroonitud Ksenja Balta on avaldanud soovi Tartu publiku ees võistelda nii oma põhialal kaugushüppes kui tulla starti ka 60 meetri jooksus. Lõpliku otsuse aladevaliku osas teeb Eesti parim naiskergejõustiklane vahetult enne jõuproovi algust. Kolm aastat tagasi hüppas Balta just Martin Kutmani mälestusvõistlustel Tartu Ülikooli Spordihoone kaugushüpperekordiks 6 meetrit ja 70 sentimeetrit ning täitis Rio de Janeiro olümpianormi. Selle tulemuse ületamine tagaks Ksenijale korraldajate poolt eriboonuse, mis kahekordistatakse 2009. aastal Torinos Euroopa meistritiitli toonud Eesti rekordi 6.87 ületamise korral. 60 meetri jooksus on Balta nimel olev Eesti rekord 7,29 sekundit. Ka selle ületamine saab premeeritud.

Täna avab Balta oma sisehooaja, kui osaleb kõrgetasemelisel võistlusel Berliinis. Naiste kaugushüpe on kavas kell 20.50.

Kahel korral Eesti aasta meessportlaseks valitud tartlane Rasmus Mägi teeb kodupubliku rõõmuks oma maailmameistrivõistluste hooaja avavõistluse oma kodulinnas. 400 meetri tõkkejooksus maailma paremikku kuuluv mees võtab seekord sihikule juba 21 aastat Urmet Uusoru nimele kuuluva 600 meetri jooksu Eesti siserekordi 1.17,58. Rekordipüstitajale on korraldajad välja pannud eripreemia.

Kõigile spordihuvilistele on sissepääs teisipäeval Tartu Ülikooli Spordihoones toimuvale rahvusvahelisele kergejõustikuõhtule tasuta.