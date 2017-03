Belgradis toimuvatel kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel hoiab avapäeva järel viiendat kohta Kristjan Rosenberg, kes liigub 5950 punkti graafikus.

22-aastane Rosenberg jooksis 60 meetrit ajaga 7,04, hüppas kaugust 7.06, tõukas kuuli 14.08 (rekord) ja ületas kõrgushüppes 2.13 (rekordi kordamine).

"Kuna päev lõppes kahe rekordiga ja positiivsel noodil, võin senise võistlusega rahule jääda. Publik on võimas - vahepeal tekkisid külmavärinadki," tunnistas heas tujus Rosenberg.

Kõrgushüppes tõi Rosenbergile isikliku rekordi kordamine alavõidu.

"Kõrgusest 2.16 tahtnuks üle saada! Viimasel katsel olin nii-nii lähedal sellele! Kolm sentimeetri toonuks punkte juurde 27, mis kulunuks ära küll. Huvitav on see, et tartaan vetrub jooksurajal palju rohkem kui kaugus- ja kõrgushüppesektor. (Muidab.) Ma ei tea, palju ma hüpanuks, kui matt olnuks areeni keskel, jooksurajal. Kõrgushüppevõistluse algus oli iseenesest üsna keeruline, aga - nagu mul tavaks - läks tunne iga hüppega paremaks. Seepärast ei jätnudki ühtegi katset vahele."

"Kuulitõukes täitsin eesmärgi samuti ära ehk ületasin 14 meetri piiri."

Kohale ega punktisummale Rosenberg pikemalt ei mõtle, vaid tahab ka teisel päeval lihtsalt igal alal paarile nüansile keskenduda ja oma parim anda.

"Homne päev algab minu jaoks küllalt tagasihoidlikult, sest tõkkejooks pole mu tugevaim ala. Tunnen end nii tõketes kui teibas siiski päris hästi, kuigi teivast olen treeningutel kõige vähem praegu harjutanud."

Kuldmedali suunas liigub avapäeva järel Kevin Mayer, kes on kogunud 3354 punkti ja võib õnnestumise korral ületada homme Roman Šebrle nimele kuuluva Euroopa rekordi 6438 punkti.

"Mayeri minek jätab võimsa mulje. Ta võtab võistlust väga vabalt, teeb enne alade algust paljajalu soojendusharjutusi. (Naerab.) See on vist mingi uus mood! Täiesti võimalik, et ta ületab homme Euroopa rekordi," lisas Rosenberg.