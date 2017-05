Kriisk rekordite nullimise plaanist: alustama peaks hoopis silmakirjalikkuse kaotamisest

Kergejõustikutreener Jaanus Kriisk leiab, et rekordite nullimine ei lahendaks tegelikke probleeme.

Eile tuli avalikuks Euroopa kergejõustikuliidu soov hakata Euroopa rekordite arvestusega puhtalt lehelt uuesti pihta. Nüüd arutab maailma kergejõustikuliit asja, pole välistatud, et kehtivuse kaotavad ka kõik maailmarekordid. Eesti rekordite suhtes teeb otsuse meie oma alaliit.

„Alustama peab silmakirjalikkuse kadumisest spordis. Üks jutt on ajakirjanikele, teine jutt on tegelik olukord,“ arvab Jaanus Kriisk. „Kergejõustik on liitala ehk sinna on koondunud paljude kehaliste võimete arendamisega seotud alad – kiirus, jõud, vastupidavus, kiiruslik vastupidavus, kiiruslik jõud. Kõiki neid arendatakse siis erinevaid lubatud, veel lubatud ja keelatud võtetega. Väga suur testimiste spekter. Kui tegelikult tahetakse midagi radikaalselt muuta, siis peab ette valmistama keskkonna muutusteks, kuhu sportlased ja treenerid sisenevad.“

Kriisk tõi siinkohal välja neli punkti:

1. „WADA ja tema allorganisatsioonid peavad muutuma poliitikast vabaks ja lähtuma ainult teaduspõhisest lähenemisest. Ained, mis kantakse keelatute nimekirja, peavad olema teaduslikult tõestatud kui kahjulikud ained inimese organismile. Hetkel on võitlus läinud tasemele, kus WADA, omades monitooringu tagajärjel informatsiooni, kannab aineid nimekirja geograafilise regionaalsuse põhiselt. Parim näide lätlaste südameravim. Kui WADA süsteem ei muutu, on kõik muu kasutu ja mõttetu.“

2. „Arstitõendiga dopinguainete võtmine ükskõik mis põhjusel peab kaduma. Kui oled haige, siis ravi, ja kui pead raviks kasutama keelatud aineid, siis tuleb pidada aasta pausi viimasest võtmisest. Kui oled krooniliselt haige, siis tuleb minna paraolümpiamängudele.“

3. „Kergejõustikus peavad tulema tiitlivõistlustele pääsemiseks katsevõistlused ehk sama nagu enamusel aladel. Võrdsed tingimused, võrdses olukorras. Kaduma peavad nurgatagused normitäitmised ja viimase hetke üllatustulemused.“

4. „Nn „viisariigid“, mis järjepidevalt keelduvad täitmast antidopingualaseid reegleid, tuleb täiega suurest mängust välja lülitada.“

„Kui seda ei tehta, on kogu see kavandatav muutus lihtsalt üks järjekordne spordipoliitiline etendus ja muud ei midagi!“ teatas Kriisk.