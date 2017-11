Koondise esindamisest loobunud Andi Noot jäeti laagrist eemale, kuid ta ei mõista ikkagi olukorda

Kergejõustikuliit korraldab 1.-3. detsembrini Käärikul ühislaagri, kuid jättis kutsutute nimekirjast välja mitu Eesti paremikku kuuluvat keskmaajooksjat, kellele tundub taoline otsus arusaamatu.

Nii näiteks ei ole nimekirjas tänavu 1500 m Eesti siserekordit parandanud ning peaaegu EM normini jõudnud Andi Noota ja Eesti meistrivõistlustel keskmaa distantsidel medaleid võitnud Olavi Allast. Samuti puudub nimekirjast tugev 800 m jooksja Raimond Valler, kirjutab portaal jooksja.ee.

„Andi ei ole nimekirjas, kuna 2017. aasta välishooajal ei soovinud ta kordagi Eesti koondise eest võistelda ja andis mulle, kui saavutusspordi juhile teada, et tema treenib enda tarbeks ja ei tea üldse kuidas tervisega lood ja mis eesmärgid tal on,“ põhjendas ajakirja Jooksja Jooksuportaalile Kergejõustikuliidu saavutusspordi juht Kristel Berendsen Nooda nimekirjast välja jätmist.

Kergejõustikuliidu kestvusalade rühma juht Toomas Tarm selgitas mitme jooksja nimekirjast välja jäämist piiratud kohtade arvega. „Kuna sel aastal on mitte alarühma, vaid nn suur laager, siis on kohtade arv piiratud. Kutsumise peamiseks kriteeriumiks, mis on loogiline ja jääb nii ka edaspidi, on osalemine tiitlivõistlustel ning Eesti koondises. Lisaks perspektiivikad noored. Kahjuks jäid välja isegi osad sel aastal koondist esindanud,“ tunnistas Tarm.

Keskmaajooksja Andi Noot ei saa enam aru, kuidas peaks käituma või mida tegema. „Mulle toonitatakse, et jään kõigest ilma ja kõrvale, kuna ei osalenud Balti matšil ja võistkondlikul EMil ning Olavi Allasele vastatakse, et Balti meistrivõistlustel osalemist ei võeta üldse arvesse. Tulge mõistusele, mis toimub? Kõik räägivad erinevat juttu ja üksteisele vastu. Tundub, et kodanikud Kergejõustikuliidus ei saa lihtsalt enam aru, kellele, mida ja kuidas rääkida,“ imestas Noot.