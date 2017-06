Kivistik hilisõhtusest Taani jooksust: selline tunne oli, nagu magaksin raja peal

Kaur Kivistik võistles eile hilisõhtul Kopenhaageni kergejõustikumängudel 3000 m takistusjooksus, kus sai 3. koha ajaga 8.45,75. Tartlane rääkis Jooksuportaalile raskusest hilise stardiajaga kohanemisel.

"Värskus ja kergus puudus. Kuna jooks ise toimus ajal, mil Eestis magama lähen, siis oligi selline tunne, et magasin raja peal, mitte ei liikunud edasi,” ütles Kivistik ajakirja Jooksja Jooksuportaalile. 3000 m takistusjooksu start anti Eesti aja järgi kell 22.20, Kopenhaagenis näitas kell 21.20.

"Vähemalt tervis on korras ja ootan juba järgmisi starte. Loodan, et nädalavahetusel Soomes on juba teine minek," viitas Kivistik Vaasas toimuvatele võistkondlike Euroopa meistrivõistluste esiliigale, kus stardib samuti 3000 m takistusjooksus.