Kirdile kaotanud soomlane: eestlane on hetkel kuumim odaviskaja maailmas

Magnus Kirt on seisuga rahul, kuid ootusi pilvedesse ei tõsta.

Eile Soomes Orimattilas peetud kergejõustikuvõistlustel Magnus Kirdi paremust tunnistama pidanud soomlane Antti Ruuskanen peab Eesti rekordimeest tänavuse aasta kõige stabiilsemaks odaviskajaks.

Kirt võitis eile esikoha tulemusega 85.52, Ruuskanen oli 80.79-ga teine ja oma hooaja tippmargi 78.13-ni viinud Tanel Laanmäe kolmas.

"Magnus (Kirt) on tänasel päeval maailma kõige kuumem odaviskaja. Ta oli ka minu jaoks hea mõõdupuu, sest sain teada, kus on hetkel Euroopa tipptase," sõnas Ruuskanen Soome rahvusringhäälingule Yle.

"Jään temast (Kirt) hetkel viie meetriga maha, kuid mul on kuus kuni seitse nädal aega, et see vahe tagasi teha," lisas Ruuskanen optimistlikult.

28-aastane Kirt on tänavuse hooaja maailma edetabelis 88.73-ga viies - sakslaste Johannes Vetteri (92.70), Andreas Hofmanni (92.06), Thomas Röhleri (91.78) ja tšehhi Jakub Vadlejch (89.02) järel -, kuid suurepärast stabiilsust näidanud eestlane on alistamatuks jäänud juba viiel võistlusel järjest.