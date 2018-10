Kergejõustikuliit venitab auhinnarahade maksmisega, jõulud aga lähenevad

EV 100 staadionijooksusarja juhendi järgi on koondarvestuses 1. koha auhind – 750 eurot, 2. koht – 500 eurot, 3. koht – 350 eurot; 4. koht – 250 eurot; 5. koht 150 eurot; 6.koht – 100 eurot. Lisaks pidid parim U20 mees- ja naisjooksja saama kumbki 300 eurot. Iga etapi kolme paremat meest ja naist pidi autasustatama rahalise preemia ja esemelise auhinnaga. “Etapi auhinnaraha täissumma makstakse juhul, kui tulemus ületab 1000 IAAF punkti, vastasel juhul 50% summast,” märgitakse juhendis.

Sarja viimane etapp toimus 19. augustil Pärnu Rannastaadionil. Kui üks jooksjatest uuris augustis Eesti kergejõustikuliidu kestvusalade juhilt Toomas Tarmilt, millal rahad laekuvad, sai ta enda sõnul vastuseks, et kuna väljamaksmisega tegeleb Kergejõustikuliit ja seal paraku rahad liiguvad üliaeglaselt, ei oska öelda, millal need laekuvad, aga kunagi kindlasti laekuvad. “Kuna jõulud on lähenemas ja mul vaja kinke hakata juba ostma, tegin uue kirja septembris, vastuseks sain, et keegi pole raha saanud, kui laekuvad, siis kõigile.”

“Minu jaoks on üldse küsimus, kust see raha tuleb – viimase etapi pressiteates isegi ei mainitud, et Pärnu õhtumiitingu raames joostakse 1000 m EV100 sarja arvestuses. Kes sooviks olla sellise ürituse sponsor, mis mitte kuidagi pildiski pole? Kahtlen sügavalt, et järgmine aasta see toimuma saab,” leidis teine jooksja.

Ajakirja Jooksja Jooksuportaal küsis Toomas Tarmilt, miks auhinnarahade maksmine on veninud. “Väikesed viivitused on, aga saame lahendatud. Ajakirjanduse vahendusel me seda asja ei aja,” kostis Tarm selle peale.