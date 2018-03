Kergejõustikuliidu president Teigamägi: arutame Uibole toetuse määramist lähiajal juhatuse koosolekul

Eesti Kergejõustikuliidu presidendi Erich Teigamäe sõnul arutab alaliit Birminghamis sise-MMil seitsmevõistluses pronksmedali teeninud Maicel Uibole lisatoetuse määramist lähinädalatel juhatuse koosolekul.

Poleemikat põhjustab asjaolu, et vastavalt Eesti Olümpiakomitee tippspordikomisjoni määrusele ei saa Uibo hoolimata kõvast tulemusest automaatselt tiitlivõistluste medalistidele mõeldud ettevalmistustoetust - seda põhjusel, et seitsmevõistlus ei ole sellisel kujul olümpiaala. Küll on aga võimalik, et EOK määrab Uibole toetuse erandkorras, samuti on tõenäoline, et rahaliselt kasvab sportlase jaoks ka kergejõustikuliidult tulev toetus.

"Suhtume kindlasti tema tulemusse positiivselt ja mingil päeval koguneb ka meie juhatus, et talle lisatoetuse määramist arutada. Kindlasti teeme seda märtsikuus. Isiklikult vaatan sellele positiivselt ja loodan, et seda teevad ka teised juhatuse liikmed. Samal ajal ootame mõistagi EOK otsust ja oleme nendega alati valmis asja konstruktiivselt arutama," sõnas Teigamägi Delfile.

EOK tippspordikomisjoni liikme Jaanus Kriiski teravale sõnavõtule ja huvitavale pakkumisele - nimelt lubas Kriisk Uibole omast taskust aastas 7200 eurot maksta, kui saab tutvuda kergejõustikuliidu ja SA Rahvusvahelised Kergejõustikuüritused raamatupidamisega aastatel 2012-2016 ja seal "kõik korras ja aus on" - otsustas Teigamägi mitte vastata, viidates, et on 2016. aastal samale teemale korra juba põhjalikult vastanud ning ei kavatse seda rohkem teha.

Meenutamegi seega Teigamäe vastust Kriiski sarnaste süüdistuste osas (18. november 2016) (loe kogu artiklit siit!):

"Kriisk väidab, et raha kasutamise nii alaliidu sees kui SA-s Rahvusvahelised Kergejõustikuüritused on kergejõustikurahva eest täielikult salastatud. See väide ei vasta absoluutselt tõele. EKJLi ja SA Rahvusvahelised Kergejõustikuüritused eelarved ja rahaline seis on täiesti avalik info. Mõlema organisatsiooni raamatupidamist peab rahvusvaheliselt tunnustatud raamatupidamisfirma Rödl & Partner ja audiitor on E-Audit. EKJLil on ka revisjonikomisjon, kes hindab regulaarselt liidu tegevuse vastavust põhikirjale ja varade kasutamise sihipärasust.

Alaliidu ja tema asutatud sihtasutuse majandusnäitajatest tehakse ülevaade kaks korda aastas toimuvatel üldkoosolekutel. Kevadisel volikogul on alati võimalik tutvuda ka audiitori järeldusotsustega ning revisjonikomisjoni tegevuse aruande ja ettepanekutega. Mingist salastatusest ei saa siin juttugi olla."