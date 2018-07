Kergejõustikuliidu kättemaks Eesti parimale kuulitõukajale? Galeta: sain kutse EM-ile, aga alaliit ei luba mind sinna

Berendsen tõi välja dokumendi "Eesti Kergejõustikuliidu 2018. aasta koondise komplekteerimise põhialused" punkti, milles seisavad read: "Kui koondisesse arvatud sportlane keeldub/loobub võistlemisest muul kui tõendatavalt tervislikul või üldharidus- või kõrgkooli õppetööst osavõtu põhjusel, on alaliidu juhatusel õigus keelduda sportlase edasisest arvamisest Eesti koondisesse."

Galeta lisas kommentaaris Delfile ja Eesti Päevalehele, et loobus Balti meistrivõistlustest seoses Soome võistlusega, mis oli tal juba varem paika pandud ja kus osalemine oli talle rahaliselt kasulikum.

"Minu loobumine Balti matšil osalemisest oli seotud varem kinnitatud Soome võistlusel osalemise tõttu. See võistlus oli minu graafikus veel enne, kui sain kutse Balti matšile. Kõik võistlused on paika pandud minu mänedežeri ja treeneri poolt ning ei saa lihtsalt neid muuta. Veel olulisem - antud Soome võistlus oli rahaline, mis on mulle kui sportlasele oluline. Tegu on täiesti ebaõiglase käitumisega ja otsitud vabandusega," lausus Galeta.