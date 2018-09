Kelly Nevolihhin: alati on uued võimalused ja võistlused

Mis aitab sul väsimus- või laiskushetkedel trenni minna?

Olen oma elukaaslasele öelnud, et kui ma ei viitsi, taha või jaksa trenni minna, siis palun sunni mind ja tuleta mulle meelde, et pärast on palju parem tunne. Ta toetab mind vaimselt palju. Kõvasti aitab ka see, kui elukaaslane minuga koos jooksma või jalgratta-rulluiskudega sõitma tuleb. Tean, et kui trenn on tehtud, on süda rahul ja hing õnnelik ning see sunnib ka rasketel hetkedel trenni minema.

Kuidas jätkata olukordades, kui nii vaim kui ka keha tahavad alla anda, loe edasi ajakirjast Sport.