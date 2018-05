Kaur Kivistik täitis EMi normi

Kaur Kivistik võistles eile õhtul Belgias Oordegemis 3000 m takistusjooksus, kus täitis Berliini Euroopa meistrivõistluste normi, saades lõpuajaks 8.35,77. EM norm on 8.40,0.

Jooksu viiendal kohal lõpetanud Kivistiku sõnul läks tal võistlus võrreldes eelmise nädalaga palju paremini, kirjutab ajakirja Jooksja Jooksuportaal.

“Tehniliselt ei olnud sellist koperdamist nagu eelmine kord. Kõrvaltvaataja seisukohast tundub kahtlane, et nädalaga on võimalik parandada aega 20 sekundiga, kuid takistusjooksjate ringkonnas on see täiesti tavaline nähtus. Kui tehniliselt oled kehv, siis 35 takistuse ületamisega võid kaotada tohutult aega. Iga takistuse pealt 0,5 sekundit teeb kokku pea 20 sekundit edu,” rääkis Kivistik Jooksuportaalile.

"Nüüd saab rahulikult EM võistluseks valmistuda ja ei pea enam muretsema normi pärast. Kui pinged on maas, siis järgmised jooksud saab hea emotsiooni pealt teha,” lisas Kivistik.