Ameerika üliõpilaste kagukonverentsi meistrivõistlustel Nashville`is kogus Karl Robert Saluri seitsmevõistluse avapäeval 3246 punkti ja kaotab isikliku rekordi (5856p) graafikule 59 silmaga.

Kui 60 meetri jooksus sai Georgia ülikoolis õppiv Saluri ajaks tagasihoidliku 6,96, siis kaugushüppes püstitas ta isikliku rekordi 7.60 (varasem 7.42). Kuuli tõukas eestlane 14.27, kuid kõrgushüpe tõi taas olulise punkitikaotuse (-61), kui 1.85 jäi kolmel katsel alistamata ja kirja läks vaid 1.82.

Hetkel kõrgushüpe veel jätkub. Liider on praegu Saluri ülikoolikaaslane Devon Williams, kes on kogunud 3353 punkti. Lindon Victoril on hetkel 3300 ja Saluril kolmandana 3246 punkti.

Eestlastest on stardis veel ka Markus Leemet ja Rauno Liitmäe. Leemetil on nelja ala järel 3094 punkti (tulemused 7,07 - 7.09 - 14.05 - 1.85), Liitmäel kolme ala järel 2175 silma 15. (7,33 - 6.67 - 13.05).