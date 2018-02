Kaugele maandunud Tähti Alver tõusis maailma edetabelis 20. kohale, Tony Nõu parandas rekordit

Lasnamäe spordihallis alanud noorte, juunioride ja noorsoo vanuseklasside Eesti meistrivõistlustel hoolitsesid kõige silmapaistvamate tulemuste eest Tony Nõu ja väljaspool arvestust osalenud Tähti Alver.

400 meetri jooksus Birminghami sise-MM-i väga kõvale normile 46,70 hammast ihuv 19-aastane Nõu läbis kaks halliringi ajaga 47,48 sekundit. Suvel juunioride EM-il esimesena medalist ilma jäänud nooruki senine siserekord oli 47,84. Eesti kõigi aegade edetabelis tõusis Valter Espe õpilane kuuendalt kohalt kolmandaks. Ta möödus Jaak-Heinrich Jagorist (47,54), Aivar Ojastust (47,53) ja Martin Vihmannist (47,50), ette jäid veel vaid Marek Niit (45,99) ja Rasmus Mägi (47,23).

Heas hoos on 23-aastane hüppaja Tähti Alver. Kolmapäeval viis ta kaugushüppes isikliku rekordi 6.31-ni. Täna lõi ta väljaspool arvestust kaasa kolmikhüppes ja viis isikliku rekordi 13.75-ni. Eesti kolmikhüppajatest on rohkem hüpanud Kaire Leibak (14.26), Virge Naeris (14.05) ja Veera Baranova (13.86). Maailmas on tänavu 14 meetri piiri ületanud 13 naist, Alver tõusis 20. kohale. Birminghami MM-normiks on koguni 14.30, kuid see on siiani kirjas vaid kolmel sportlasel.

Robin Noole võidutulemus teivashüppes oli sedapuhku 5.25. Uut isiklikku rekordit märkivast 5.35-st ta jagu ei saanud. Päeva kiireima 60 meetri sprindi eest hoolitses veel juunioride klassi kuuluv Karl Erik Nazarov, kelle uus mark on nüüd 6,93. Noorsoo klassi kuulitõuke võitis 18.39ga Jander Heil, järgnesid Kert Piirimäe (17.30) ja Hans-Christian Hausenberg (13.80).

Õilme Võro võitis U23 vanuseklassi 60 meetri jooksu 7,58-ga. Ken-Mark Minkovski läbis U18 klassis 400 meetrit 50,57-ga.

Vaata kõiki tänaseid tulemusi.