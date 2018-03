Katrin Klaup: Eesti taustajõud ja treenerid on paremad kui Rootsis

Stefan Holm, Carolina Klüft, Christian Olsson, Kajsa Bergqvist, õed Jenny ja Susanna Kallur – neid Rootsi tähti, kes nüüdseks on spordist lahkunud, pole vaja pikemalt tutvustada. Rootsi on olnud tugev kergejõustikuriik, kus on sirgunud üha uusi olümpiavõitjaid ja maailmameistreid. Samas Birminghami sise-MM-il jagas Eesti tänu Maicel Uibo pronksmedalile riikide arvestuses 24. kohta, rootslastele jäid tühjad pihud. 14-liikmelise koondise laeks jäi Katrin Klaubi hoolealuse Khaddi Sagnia kuues koht kaugushüppes. Ta hüppas 6.64 ja edestas kaheksandaks tulnud Ksenija Baltat seitsme sentimeetriga.

Pärast MM-i usutles Eesti Päevaleht juba 1997. aastast Göteborgis treenerina tegutsevat ja 2015. aastal Rootsi parimaks kergejõustikutreeneriks valitud Klaupi ning uuris, milline paistab Eesti kergejõustik Läänemere teiselt kaldalt.