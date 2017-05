Kas kõik Eesti kergejõustiku rekordid tühistatakse?

Ksenija Balta nimel on kolm Eesti välisrekordit - kaugushüppes, 100 ja 200 meetri sprindis. Kas need jäävad kehtima?

Euroopa kergejõustikuliit (EAA) on sisuliselt vastu võtnud otsuse, et kõik Euroopa rekordid tühistatakse.

Eesti kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi on teemaga hästi kursis. „Sinna suunas asi liigub, see on pöördumatu protsess,“ kinnitas Teigamägi Soome meedia kaudu Eestisse jõudnud infot, kuid ei soovinud teemat pikemalt kommenteerida, kuna kokkuleppe kohaselt pidi uudise avalikuks tegema EAA.

Selline tähtis otsus tehti, kuna järelevalve keelatud ainete ja muude lubamatute võtete kasutamise osas on viimaste aastakümnete jooksul kapitaalselt muutunud. Senised rekordid ei muutu kehtetuks, vaid kõik praeguste rekordite omanikud jäävad Teigamägi formuleeringu kohaselt endiste rekordiomanike staatusesse. Ehk lihtsalt: oli, mis oli, ühtegi tulemust maha ei kriipsutata, kuid alates aastast 2018 alustatakse täiesti puhtalt lehelt.

Aga mis saab sel juhul Eesti rekorditest – kas need ka tühistatakse või tekib olukord, kus mõnel alal on Eesti rekord Euroopa rekordist kõvem? „Tegemist on värske otsusega, see tuli lauale eile,“ kostis Teigamägi. „Ka Euroopa alaliit ootab esmalt ära maailma kergejõustikuliidu vastuse. EAA otsuses ei ole tehtud ühtegi ettekirjutust liikmesriikide alaliitudele. Eesti kergejõustikuliidu juhatus võtab teema arutluse alla.“