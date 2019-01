Kas eestlaste seas armastatud mitmevõistluse jõuproov kaob?

Esimesed Euroopa karikavõistlused mitmevõistluses peeti 1973. aastal. Hiljuti tegi mõõduvõtt läbi põhjaliku uuenduskuuri. Varem võistlesid meeskonnad ja naiskonnad eraldi, nüüd lähevad üldarvestusse kolme mehe kümnevõistluse ja kolme naise seitsmevõistluse tulemused, ühtlasi tõsteti jõuproov Euroopa meistrivõistluste staatusesse. Esimest korda võisteldi EM-i nime all tunamullu Tallinnas, Eesti sai Ukraina järel ja Prantsusmaa ees teise koha.

Meie jaoks on kahtlemata tegemist olulise ja armastatud võistlusega. Eesti kümnevõistlejad on superliigas meeskondlikult võidutsenud kolm korda (2004, 2005, 2010), individuaalselt on triumfeerinud Erki Nool (1998), Mikk Pahapill (2005), Andres Raja (2011) ja Janek Õiglane (2017). Tallinnas on super- või esiliiga mõõduvõtt toimunud koguni üheksa korda.

Paraku on võistluse jätkumise kohale kerkinud küsimärk. Juuli alguses võisteldakse Ukrainas Lutskis, ent järgmiste aastate kohta enam kindlust pole. Eesti kergejõustikuliidu presidendi Erich Teigamäe sõnul on arutlusel mitme teisegi väiksema võistluse (Euroopa heitjate, käijate ja klubide karikavõistluste) saatus.