Serbias Belgradis toimuval kergejõustiku sise-EMil on Eesti koondise suurimateks medalilootusteks kaugushüppaja Ksenija Balta ja mitmevõistleja Maicel Uibo. Mõlemad hoiavad võistlusele registreerunud sportlaste isiklikke rekordeid võrreldes kuuendat kohta.

Ksenija Balta isiklik siserekord on 6.87. See pärineb 2009. aastast, kui ta tuli Torinos Euroopa sisemeistriks. Tänavu pole Andrei Nazarovi õpilane kaugust kordagi hüpanud, küll aga on näidanud teravat minekut 60 meetri sprindis. Medalit talle Belgradis kandikul ei pakuta, sest kohal on palju maailma tippe. Samas sisehooajal väga pikki hüppeid seni palju tehtud ei ole.

Serblanna Ivana Španovic on tänavu hüpanud 6.96 (rekord 7.07), venelanna Daria Klišina 6.78 (7.01), sakslanna Claudia Salman-Rath 6.76 (6.76), britt Lorraine Ugen samuti 6.76 (6.93), teine Suurbritannia esindaja Jazmin Sawyers 6.71 (6.71) ning sakslanna Alexandra Wester 6.71 (6.95). Isiklike siserekordite võrdluses hoiab Balta kuuendat kohta, temast enam on osalejates suutnud veel ka mitmevõistleja Katarina Johnson-Thompson (rekord 6.95, hooaja mark 6.69).

Meeste seitsmevõistluses on suursoosikuks olümpial Ashton Eatoni järel hõbeda saanud prantslane Kevin Mayer, kelle rekord on 6297. Tema pole tänavu seitset ala veel klapitanud. Hooaja edetabelijuht on hispaanlane Jorge Ureña, kes viis jaanuari lõpus Prahas isikliku rekordi 6249ni. Soosikute hulka kuulub veel tšehh Adam Helcelet (rekord 6188; hooaja mark 6188), sakslane Mathias Brugger (6126; 5981) ja kodupubliku ees võistlev Mihail Dudaš (6099; -).

Maicel Uibo peab medalimängu sekkumiseks ilmselt uuendama 2014. aastast pärinevat isiklikku rekordit 6044. Toona oli tema seeria: 7,16 – 7.37 – 13.77 – 2.12 – 8,25 – 5.05 – 2.43,06.

Isiklike rekordite võrdluses hoiab Uibo kuuendat ja Kristjan Rosenberg (5986; 5986) kaheksandat kohta.

EMil osaleb veel kolm eestlast. Kaugushüppaja Hendrik Kutberg (7.80; 7.68), kolmikhüppaja Merilyn Uudmäe (13.40; 13.40) ja kuulitõukaja Kätlin Piirimäe (16.77; 16.10).

