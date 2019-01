Karl Robert Saluri avaldas uue hooaja alguse plaanid

2. veebruaril osaleb Saluri nii Eesti kui rahvusvahelistel talvistel mitmevõistlustel.

"Otsustatud!", teatas Robi. Osaleb nii klubide karikal 20. jaanuaril kui ka Eesti ja rahvusvahelistel talvistel mitmevõistluse meistrivõistlusel 2. ja 3. veebruaril, seisab blogipostituses.

Sõidab Ameerikast kohale mõlema võistluse tarbeks esialgu oma kulu ja kirjadega. Muidugi loodab, et mitmekatele tulekuks leiab lõpuks toetust vähemalt teivaste transpordiks, aga kui selgub, et pole sedagi väärt, siis teeb kõik selleks, et vähemalt auhinnarahadega tagasi sõita. Teeb isegi siis, kui teivaste transpordile toetuse saab ;).

Toetust nuruda, loota ja saada on keeruline, kui sul eriti midagi ette näidata ei ole. Eelmine aasta läks nagu ta läks. Üht-teist ju läks, aga mitte seal, kus oleks pidanud ja enam lootnud. Oli käega löömise meeleolusid ja uut eneseleidmist, mille pealt stardib nüüd Eestis.

Ise loodan, et Robi suudab anda veebruaris koos kõigi teiste startijatega toreda etenduse. Pere usub ja toetab jätkuvalt. Veel suurem rõõm on sellest, et uus usk on ka kuti enda sees.