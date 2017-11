Kanteriga koostööd alustanud Kupper: õigel ajal sai see otsus tehtud, olümpiani on veel aega

Kettaheitjad Gerd Kanter ja Martin Kupper alustasid sel nädalal ühiseid treeninguid ning ettevalmistust Euroopa meistrivõistluste hooajaks.

Põhjustel, miks Martin Kupperi viis aastat kestnud koostöö Aleksander Tammertiga lõppenud hooajal läbi sai, ei soovi Rio olümpiamängude neljas mees enam pikemalt peatuda, vahendab ERR Sport.

"Õigel ajal sai see otsus tehtud, olümpiani on veel aega ja vast saab need muudatused õigeks ajaks töösse," sõnas Kupper.

"Varasemalt olen ma üksi nokitseja olnud ja eks see pilt on teine. Töö käib, esimesed trennid on tehtud ja olen väga rahul," kinnitas Kupper.