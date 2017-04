Kanteri treener Tustit ulatas Mätasega koostöö lõpetanud Kirdile abikäe

Kolm Eesti paremat odaviskajat lähevad hooajale vastu suuremate soovidega kui eales varem.

Detsembris katkes Magnus Kirdi (27) pikaajaline koostöö Risto Mätasega (32). Mõlemad kinnitavad, et mingit intriigi siit otsida ei tasu, mullu EM-il neljandaks jäänud Mätas lihtsalt tundis, et ei suuda ühekorraga pühenduda noorema kolleegi aitamisele, tööle ja enda isiklikele eesmärkidele. „Otsustasin veidi rohkem aega iseendale pühendada. Pealegi olime Magnusega viis aastat koostööd teinud ja nii pikka aega ühe treeneri juures olla pole väga mõistlik,” selgitas Mätas. Tema enda abimees on endiselt vend Rauno.