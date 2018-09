Kanteri lahkumisetendusel äärmiselt ebatavalise etteaste teinud maailmameister: hooaja kõige erutavam võistlus!

Lennujaamast sõitis Gudžius staadionile politseieskordi saatel. Aga võistlus hakkas juba lõppema! Vastavalt kokkuleppele sai ta siiski kaks katset ja tulemus 64.89 andis talle Daniel Stahli järel teise koha. „See oli mu hooaja kõige erutavam võistlus!” naeris Leedu hiiglane. „Elus esimest korda võistlen sedasi.”

Õnneks polegi ta eriline soojenduskatsete tegija, küll aga jäi üldine soojendus sisuliselt olemata. „Jah, see on riskantne, aga tegin soojenduskatse väga kergelt, umbes 40 meetri peale,” rääkis Gudžius, kel on hea meel, et ta kohale jõudis. „Tahtsin näidata oma respekti Gerdi suhtes. Te peate olema väga õnnelikud, et teil on selline talent. Kanter on üks paremaid kettaheitjaid ajaloos. Mul ongi olnud kaks suurt eeskuju, kaks Balti hiiglast,” viitas maailmameister Kanterile ja muidugi legendaarsele Leedu ässale Virgilijus Aleknale.