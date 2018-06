Kanter: tehnika ja tulemused rõõmu ei tee

Gerd Kanter heitis Tartus Gustav Sule mälestusvõistlustel ketast 61.00. Võitis Fedrick Dacres 68.12ga.

Vigastuse tõttu viimastel nädalatel vähe treeninud Kanter tõdes, et ketas ei lenda õigesti. „Energia ei lähe ketasse. Kangus ja kartus segavad. Neli nädalat pole saanud heitetreeningud teha. Tehnika ja tulemused rõõmu ei tee," sõnas 39-aastane atleet ning lisas, et loodetavasti liiguvad asjad paremuse suunas. „Viimane hooaeg... tahaks ikka viisakalt lõpetada. Kui ma ei usuks, et suudan veel üle 65 meetri heita, võiks pillid kotti panna. Enne vigastust oli see heide olemas."

Tuleval nädalal võistleb Kanter Poolas, veel nädal hiljem teeb ta kaasa Balti matšil. Samal võistlusel peaks hooaja avama vigastusest paraneb Martin Kupper. „Ultraheli näitas, et lihase rebend on kinni kasvanud. Esmaspäevast hakkab ta taas kergelt heitma," rääkis Kanter oma hoolealusest.