Kanter hakkab treenima Malachowskit ja Urbaneki

Kanter käis esmaspäeva hommikul külas Kanal 2 saates «Hommik!», kus rääkis ka oma tulevikuplaanidest.

"Ma oma viimasel aastal seda treeneritööd juba veidi katsetasin, kui aitasin Martin Kupperit 50-protsendilise töökoormusega. Aga sellest nädalast hakkan juba töötama koos oma vanade Poola konkurentide Piotr Malachowski ja Robert Urbanekiga," sõnas Kanter.

Kettaheitelegend lisas, et suure kergejõustikuriigi Poola sportlastega töötamine on tõsine väljakutse. "Väga tihti Eesti treenerid välismaale ei satu. Ma arvan, et on päris põnev vaadata seestpoolt, kuidas Poolas asju tehakse."

Esimene treeninglaager uute õpilastega peetakse Eestis. "Esialgu alustame kahenädalase laagriga siinsamas Eestis. Üritan neile tutvustada meie võlusid ja meie suurepäraseid treeningtingimusi," lisas 39-aastane Kanter.