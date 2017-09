Kanter: Andi Noodi käitumine mind ei üllata, ta pole tahtnud Eestit esindama tulla

Kettaheite olümpiavõitjat Gerd Kanterit ei pannud imestama Andi Noodi sattumine rassismiskandaali.

Nimelt jättis Jõhvi rahvajooksul teise koha saanud Noot kätt andmata võidu võtnud tumedanahalisele Keenia esindajale Ibrahim Mukungale. "Tegemist oli ebasportliku käitumisega," ütles Kanter ERR-ile, kirjutab ERR Sport.

Kanter lisas, et Noot pole lihtne inimene. "Andi puhul on ka varem probleeme olnud," tõdes Pekingi olümpiavõitja. "Ta pole tahtnud Eestit esindama tulla, seega tema käitumine mind ei üllata. Kahjuks on meil spordimehi, kes pälvivad negatiivset tähelepanu. Lihtsalt tuleb loota, et nad õpivad sellistest olukordadest."