Kahe Silla jooksul näeb Fosti, Nurme ja Mukunga heitlust

Pärnus 2.-3. septembril toimuv Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks jätkab neljanda etapina Selver Eesti Linnajooksude sarja.

17. korda toimuv suvepealinna tähtsündmus toob kahel päeval rajale ligi neli tuhat spordisõpra, sealhulgas tippvormis Eesti jooksuparemiku ning külalisi välismaaltki. Rios pronksmedali võitnud Allar Raja poolt antava stardipauguga 10 km distantsile suundub umbes kaks tuhat jooksjat ja ligi 750 käijat-kepikõndijat.

Käesolevaks hetkeks on end pühapäeval kell 12 startivale jooksule registreerinud äsja Londoni maailmameistrivõistlustel maratoni läbinud Tiidrek Nurme ja Roman Fosti. Keeniast saabub aga taas kohale varemgi Pärnus võidutsenud Ibrahim Mukunga Wachira. Eesti mehi on lubanud kimbutama tulla Läti maratoni ja poolmaratoni rekordiomanik Valeris Zolnerovics.

Nii Fosti kui Nurme rõhutavad, et tulevad Pärnusse tugeva vormi pealt ning hinnaalandusi enesele ei luba.

Nurme sõnul läheb ta kodumaal toimuvatel võistlustel alati starti võidumõtetega ning ennustab Pärnus publiku jaoks suurepärast etendust.

„Kõige suuremaks rivaaliks pean Mukungat, kes saabub Pärnusse otse Keeniast ning on väga heas vormis. Tugevat vastupanu võib osutuda Fostigi. Keenia poisi eestvedamisel tuleb kiire jooks ning ennustan võitja ajaks alla 30ne minuti. Publikul on, mida oodata“, ennustas Nurme.

“Tugevaimateks konkurentideks pean viimaste aastate pjedestaalimehi Tiidrek Nurmet ja Ibrahim Mukungat. Rajale lähen eesmärgiga pakkuda kohale saabunud kodulinna publikule häid emotsioone, mille all pean silmas isikliku rekordi parandamist või põnevat lõpplahendust”, avaldas Fosti.

Kahe Silla jooksu peakorraldaja Vahur Mäe sõnul on meeldiv kuulda, et tipptegijad on juba Pärnu jooksu lainel ja ootusärevuses, ent peab oluliseks, et liikumispeost saaks osa võimalikult paljud huvilised.

„Vägev, et meie tipud Pärnusse oma veel väga head vormi tulevad realiseerima. Samas on Kahe Silla jooks mõeldud kõigile, kel tahe liikuda ning kaunil veeäärsel rajal sõpru-tuttavaid kohata“, sõnas Mäe.

„Kui joosta veel ei jõua, on jõukohaseks valikuks käimine või kepikõnd. Ka siin on võimete kohased erisused. Need, kes varem liigutanud pole ja plaanivad aktiivse eluviisiga alustada, võiksid raja ette läbida

ajavõtuta käimisretkel. Sportlikus mõttes tasub aga kindlasti aega vaadata ning minna starti ajavõtuga käimisdistantsile“, loetles korraldustiimi juht erinevaid valikuid.

Sportlikku tegevust jagub hulganisti laupäevagi. 2. septembril antakse stardid tasuta lastejooksudele, kuhu on oodatud kuni 11aastased poisid ja tüdrukud. Teist aastat on kavas Kahe Silla noortejooksud, kus 3 km distantsil saavad kaasa lüüa 10-21aastased noored. Sama raja läbivad ka ratastoolisõitjad. Kogu päeva jooksul toimub ka sporditurg, kus jagatakse infot erinevate sportimisvõimaluste ja -teenuste kohta.

Sportliku päeva krooniks kell 16.30 kaasab Pärnus sündinud ja üles kasvanud maratoonar Fosti huvilised ühisele jooksutreeningule, et jagada viimaseid näpunäiteid pühapäeval toimuvaks suurjooksuks.