Johannes Erm tegi teibaga võimsa arenguhüppe ja ründab seitsmevõistluses 6000 punkti piiri!

Johannes Erm on Georgia ülikoolis hakanud hästi teivast hüppama.

19-aastane Johannes Erm on USA üliõpilaste meistrivõistlustel kogunud kuue alaga 5108 punkti ja hoiab enne 1000 meetri jooksu neljandat kohta.

Hooaja esimesel seitsmevõistlusel 5716 punkti kogunud Erm on liikunud väga hästi. Ta sprintis 60 meetrit 7,11 sekundiga (rekord 7,08), viis kaugushüppes siserekordi 7.64ni (väljas on täpselt sama palju hüpanud), kuulitõukes püstitas isikliku margi 13.77 ja lõpetas avapäeva ilusa rekordiga kõrgushüppes – 1.99.

Teisel päeval jooksis ta 60 meetrit tõkkeid 8,38ga, kuid teivashüppes vaimustas kõiki pöidlahoidjaid. Siiani oli sel alal ta rekord 4.75, nüüd sündis koguni kolm uut rekordit: 4.76, 4.86, 4.96!

Enne 1000 meetri jooksu hoiab ta 5108 punktiga neljandat kohta. Tim Duckworthil on punkte koos juba koguni 5486 ja temal on võimalik rünnata 6200-6250 punkti piiri. Samas suurem asi jooksumees pole ta olnud, rekord 1000 meetri jooksus 2.57,08. Järgnevad Hunter Veith (5253) ja Tyler Adams (5164).

Ermil on viimast ala võimalik rünnata 6000 punkti piiri. Selleks peab ta läbima 1000 meetrit ajaga 2.38,3. Võimatu see ülesanne pole, aga kahtlemata väga raske. Ent Erm pole papist poiss, tema rekordiks sel alal on 2.41,41. Jooks saab Eesti aja järgi stardipaugu täpselt südaööl.

Karl Robert Saluri on enne viimast ala 4865 silmaga üheksandal kohal. Tema seeria: 6,86-7.37-13.26-1.87-8.41-4.56.