Johannes Erm lõpetas USA sisemeistrivõistluste avapäeva kolme isikliku tippmargiga!

USA üliõpilaste sisekergejõustiku meistrivõistlustel on reedel ja laupäeval seitsmevõistluses stardis ka eestlased Karl Robert Saluri ja Johannes Erm.

Suurepäraselt on alustanud Erm, kes on avapäeva järel 3322 punktiga 7. kohal, edestades oma tippmarki (5716) juba 207 silmaga. Saluri on 3206 punktiga kümnes ja jääb oma isiklikust rekordist (6051) maha 139 silmaga.

19-aastane Erm läbis 60 meetrit 7,11-ga, hüppas kaugust isiklikuks siserekordiks 7.64, tõukas kuuli samuti uueks tippmargiks 13.77 ja viis kõrgushüppe rekordi 1.99-ni. Kuulitõukes selgelt ebaõnnestunud Saluri (24) tulemused olid 6,86, 7.37, 13.26 ja 1.87.

Kindel liider on kolme ala järel Tim Duckworth 3601 punktiga, kuid kolmas koht on Ermist vaid 75 silma kaugusel.

Tulemused avapäeva järel:

Ermi isikliku tippmargi (5716) üksikalade seeria oli: 7,14 - 7.56 - 13.34 - 1.82 - 8,28 - 4.75 - 2.41,77. Saluri isikliku rekordi (6051) seeria: 6,79 - 7.58 - 14.41 - 1.86 - 8,33 - 4.96 - 2.36,92.