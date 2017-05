Johannes Erm: kauguses astusin väga pika hüppe napilt üle, aga võistlusega võib üldiselt rahule jääda

Johannes Erm on 1,75-kilost ketast heitnud 44.06, aga kahekilose hetevahendiga viis ta täna rekordi 40.72-ni.

Kadrioru staadionil toimus täna tugeva tuule kiuste traditsiooniline Leksi viievõistlus, mille võitis Johannes Erm Eesti juunioride rekordi 3667 punktiga.

Uurisime Holger Peeli 19-aastaselt hoolealuselt, kuidas ta oma üksikalade tulemustega rahule jäi.

Kaugushüpe 7.29 (rekord 7.42). "Arvasin, et ma pole päris valmis veel hooajaks ja panin eesmärgiks 7.20, kuid kohe avakatsel sain kirja 7.29. Teine katse oli väga pikk - seitsme meetri lõppu -, kuid astusin napilt üle. Tundsin, et lendasin tuule abiga (antud katsel puhus 3,1-meetrine taganttuul - toim) selgelt kaugemale kui avakatsel. Kolmanda hüppe ajal vajusin jalgadest veidi läbi ja tulemust ei parandanud."

Odavise 45.92 (rekord 55.14): "Kasutasin uusi odaviskenaelikuid, mis olid jalas alles kolmandat korda. Kuna jõhker tuul puhus vastu, oli väga keeruline oda lendu saada. Ma ei oska oda n-ö tuule sisse suunata - viskan liiga kõrgele õhku. Aga ka keegi teine ei suutnud selle tuulega üle 50 meetri visata."

200 meetrit 22,15 (rekord 22,02): "Normaalne jooks. Kurvis puhus kerge vastutuul, lõpusirgel tundsin väsimust. Eesmärgiks seatud aja jooksin siiski välja."

Kettaheide 40.72 (uus rekord): "See ala õnnestus täitsa hästi - heited olid stabiilselt 40 meetri juures. Ma ei kasutanud jalgade ruumi ringis maksimaalselt ära, kuid näen selle nüansi parandamise kallal treeningutel kõvasti vaeva. Võistlen juunioride võistlustel küll kergema kettaga, aga paistab, et jõud hakkab vaikselt ka kahekilosest kettast üle käima."

1500 meetrit 4.35,46 (rekord 4.28,96): "Tundub, et sees on midagi rohkemat, kuid sellise üsna tagasihoidliku võistluse ja heitliku ilma kohta täitsa enam-vähem tulemus. Selliste sõnadega võib ka kogu võistluse kokku võtta, kui oda mitte arvestada."

Pärast edukat sisehooaega on Erm korralikult treenida saanud, vaid vana seljahäda lõi kevadel välja, mis treeningutel mõnda aega kõrgushüpet harjutada ei lasknud. Esimese kümnevõistluse plaanib Reaalkooli abiturient teha juunikuus. Kutseid on tulnud välismaaltki, kuid esialgu pole ta veel otsustanud, kus starti läheb. Suve tähtsaimaks võistluseks peab pikakasvuline atleet juuli teises pooles Itaalias Grossetos toimuvat juunioride EM-i. "Liiga palju ei julge lubada, aga medal ja 8000 punkti on eesmärgiks küll," ütleb mullu 7879 punktiga omaealiste MM-il pronksi teeninu. Erm kaalub tõsiselt sügisel USA-sse Georgia ülikooli õppima minemist, kuid lõpliku otsuse langetab ta selles osas juunis.

