Janek Õiglane tervisest, alaliidu reeglitest ja Maicel Uibost

„Kui sisemine konkurents on kõva, arened ise ka hästi. Kuigi nüüd tuleb hakata EM-normile natuke teistmoodi mõtlema. Minul, kelle rekord on 8300 lõpus, võib see norm tulla ka kehva vormi pealt. Aga nüüd, kui on vaja 8100–8200 punkti, et saada koondisse, peab tegema täielikult hea võistluse.”

Koondise koostamisest

„Kiidan seda süsteemi. Mulle isiklikult meeldib, kui samal hooajal on mingi summa tehtud. Ennegi on nähtud, kuidas keegi tuleb eelmise hooaja tulemusega ja siis tal kas õnnestub hästi või ei õnnestu üldse. Seega on see mõnes mõttes hea, aga kui mul oli kerge vigastus, siis oleks muidugi olnud natuke pingevabam minna hooajale vastu (kui eelmise aasta tulemust oleks arvestatud – M. R.). Nüüd tuleb võtta Ratingeni võistlust kui EM-i või MM-i ja täieliku keskendumisega peale minna.”

Teistest eestlastest

„Maicel Uibol tuli õnnestumine ja nüüd ta naudib seda kõike kõvasti rohkem. Ta võib Götzises väga kõva koha saada. Arvan, et tuleb esikolmikusse ja resultaat algaks sel juhul 8500-ga. Ta on väga heas vormis ja tundub, et hoog on hea. Usun, et ka Johannes Erm paneb NCAA finaalvõistlusel kõvasti juurde. Kõik meie kümnevõistlejad on täitsa hästi esinenud.”