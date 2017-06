Jaanus Kriisk ei mõista, miks kergejõustikuliit teivashüppe osas erandi tegi

Ettevõtja ja kergejõustikutreener Jaanus Kriisk kritiseeris täna sotsiaalmeedias Eesti kergejõustikuliidu (EKJL) juhatuses langetatud otsust, mille kohaselt korraldatakse teivashüppe Eesti meistrivõistlused nädal enne teiste alade täiskasvanute meistrivõistlusi.

Kui Eesti meistrivõistlused peetakse 22.-23. juulini Kadrioru staadionil, siis teivashüppe Eesti meistrid selgitatakse 14. juulil Kadriorus üheaegselt Eesti 10 000 meetri jooksu meistrivõistluste ja Nõmme seeriajooksu III etapiga.

"Uurisin asja ja tuli välja, et see kõik on seotud Euroopa U20 meistrivõistlustega (toimuvad 20.-23. juulini - toim.). Ainuke asi, millest ma aru ei saa, on, et miks siis ainult teivashüpe. Kui vaadata lähemalt, kes meil võistlevad Euroopa juunioride EMil, siis peaks sealt ära tooma varasemaks ka meeste 200m, 400m, 110 m tj, kõrgushüppe, kaugushüppe, kolmikhüppe, vasaraheite ja naiste 100 m tj, kauguse ja odaviske. Kõigil neil aladel on meil 22.-23. juuli Eesti meistrivõistluste ajal tõsised kandidaadid hoopis Itaalias," teatas Kriisk oma Facebooki postituses.

"Aga kui nad tuua 14. juuli peale, siis ei saaks seal võistelda need, kes võistlevad U23 Euroopa meistrivõistlustel. Nokk kinni, saba lahti. Või on hoopis Eesti täiskasvanute MV üldse vale koha peal. Nii et küsimus, miks ainult teivashüpe? Ega ometi mõjuvõimuga kauplemine seal mängus pole? Ei usu, kõik ju lugupeetud ja läbinisti ausad inimesed!" lisas Kriisk.

Delfi küsis selgitust EKJL peasekretär Sirje Lippelt, kes teatas, et alaliit on arutanud vaid teivashüppe kuupäeva muutmist. Teiste alade üleviimist teisele kuupäevale ei ole kordagi päevakorda tõusnud.

"Algselt oli meil mõte korraldada teivashüpe üldse tänavavõistlusena, kuna paljudes kohtades tehakse nii ja see on väga atraktiivne. Aga kuna me ei leidnud päris sobivat kuupäeva ja kohta, kus seda teha, ning võistluskalender on üldse väga tihe, siis otsustasime selle viia ikkagi Kadrioru staadionile, kus on kavas ka 10 000 m jooksu meistrivõistlused. Siis on ka publikuhuvi suurem. Saavutusspordi komisjonis oli see teivashüppe teema arutlusel ja sealt tehtigi juhatusele selline ettepanek," selgitas Lippe.