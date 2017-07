Indrek Tobreluts jooksis üle 40 aasta vanuse Eesti rekordi

Endine laskesuusataja ja praegune Eesti laskesuusakoondise lasketreener Indrek Tobreluts püstitas 8.-9. juulil Valgas toimunud Eesti linnade suvemängudel M40 vanuseklassis 800 m Eesti rekordi 2.01,31.

Varasem tippmark 2.03,9 kuulus aastast 1977 Ilmar Rootsi nimele," kirjutab jooksja.ee. Tobreluts võttis eelmisel aastal eesmärgiks joosta tänavu üle 40 aastat püsinud rekord. “Hakkasin kolm nädalat enne valmistuma. Tegin maanteel iga kahe-kolme päeva järel 300-600 m pikkuseid lõike. Viimase nädala võtsin kergemalt. Staadionile kahjuks kordagi ei jõudnud ja naelikuid ka enne võistlust proovinud ei olnud. See tegi vähe ebakindlaks, et kas staadionil ikka suudan vajalikku kiirust hoida,” ütles 41-aastane Tobreluts ajakirja Jooksja Jooksuportaalile.

Valgas starti minnes ta mingit taktikat valima ei pidanud, sest konkurentsi ei olnud. “Plaanisin esimese ringi joosta 60 sekundiga ja seejärel vaadata, kui kangeks jalad tõmbab ja mis teisest ringist saab. Läks hästi,” oli Tobreluts rahul. Tema järgmine eesmärk on üle joosta 1500 m M40 vanuseklassi Eesti rekord 4.05,96, mille omanikuks on alates 2010. aastast vanameister Vjatšeslav Košelev. “Kerge kindlasti ei ole, aga see teebki asja minu jaoks põnevamaks,” märkis Tobreluts.